Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

TOP 10: Najlepsze polskie filmy w 2021 roku 0

Rok kalendarzowy 2021 powoli dobiega końca. Jest to idealny moment, abyśmy zaczęli podsumowania. Dzisiaj prezentujemy Wam dziesięć najlepszych polskich produkcji, które mogliśmy oglądać na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Olga Bołądź, Dawid Ogrodnik - "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"

Strona 1 z 2

W jaki sposób ułożyliśmy TOP10? Jak zapewne doskonale wiecie FDB.PL posiada bazę najlepszych polskich krytyków filmowych – to właśnie średnia ich ocen pozwoliła nam na stworzenie tego zestawienia. Do owego zestawienia brane były pod uwagę filmy, których premiera miała miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i zebrała co najmniej 5 ocen. Startujemy!

Zobacz także:

TOP 10: Najlepsze filmy oryginalne Netflixa w 2021 roku

MIEJSCE 10: Wesele

Spodziewałem się, że "Wesele" będzie właśnie takim filmem – bolesnym, ale potrzebnym. Smarzowski stawia przed nami lustro i każe się w nim przeglądać, dostrzec zarówno wady, jak i zalety.

naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński

Smarzowski zrobił to, co potrafi najlepiej: wciągający, buzujący energią i sprawnie zrealizowany film na bardzo trudny temat.

Interia, Anna Tatarska

MIEJSCE 9: Biały potok

"Biały potok" jest filmem terapeutycznym. W niełatwym momencie daje szansę na uśmiech.

Interia, Łukasz Maciejewski

Ten film kipi dobrą aktorską energią, świetnym tempem i zaskakującymi rozwiązaniami. Komedia, o której marzyliśmy w polskim kinie.

Movieway, Małgorzata Czop

Każdy dialog pojawia się w samą porę i skrzy się humorem. To właśnie słowa są tu najważniejsze, a reszta jest im podporządkowana – jak na minimalistycznej scenie teatralnej.

Bliżej ekranu, Michał Piepiórka

MIEJSCE 8: Moje wspaniałe życie

Oprócz gorzkich smaków jest tutaj jednak naprawdę dużo słodyczy i ciepła.

Movies Room, Łukasz Kołakowski

Satyra w polskim kinie często podszyta jest banałem oraz ironią, tutaj mamy świadome zabiegi i kapitalnie napisane dialogi, które mogą jeszcze lepiej wybrzmieć z ekranu dzięki świetnej grze aktorów.

naEKRANIE.pl, Michał Kujawiński

Bardzo solidnie wyreżyserowana i świetnie zagrana historia o relacjach rodzinnych, sekretach i oczyszczającej mocy, płynącej z wyznania prawdy. Dodamy, że jest tu mocny wątek kryminalny!

dlaStudenta.pl, Michał Derkacz

MIEJSCE 7: Powrót do tamtych dni

Inspirowany prawdziwą historią "Powrót do tamtych dni" działa jak filmowy wehikuł czasu przenoszący nas do przystrojonych już w kapitalistyczny kicz blokowisk.

kino.trojmiasto.pl, Tomasz Zacharczuk

Ten film nie byłby nawet w połowie tak prawdziwy, gdyby nie odtwórcy głównych ról – wszyscy zasługują na uznanie.

Movies Room, Monika Sterkowiec

Aksinowiczowi udała się wielka sztuka. W jednym filmie upchnął beztroskę, śmiech, młodość i wielki, obezwładniający strach.

Bliżej ekranu, Michał Piepiórka

MIEJSCE 6: Prime Time

Solidnym fundamentem debiutu reżyserskiego Jakuba Piątka, poza udanym castingiem, jest atrybut scenariusza, który stawia na wskazówki i subtelne przypomnienia, odcinając się od rażącej ekspozycji.

FDB, Martyna Dziedziak

Zdecydowanie godny reprezentant kina psychologicznego. Wiele scen skłania do myślenia, a zmieniający się często nastrój, zarówno głównego bohatera, jak i innych, raczej utrudniają odbiór.

dlaStudenta.pl, Kinga Borto

Atutem filmu jest nieoczywista obsada pełna teatralnych gwiazd młodego pokolenia. Cóż z tego, kiedy sam film pozostawia zupełnie obojętnym.

Quentin.pl, Łukasz Kaliński

Źrodło: FDB