''Słodkie Magnolie'' wracają z 2. sezonem - zobacz zwiastun 0

Po dwóch latach fani serialu Słodkie Magnolie nareszcie będą mogli zasiąść przed telewizorami, aby śledzić dalsze losy trójki przyjaciółek. Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź drugiej serii i podał datę premiery nowych epizodów.

fragment plakatu promującego serial ''Słodkie Magnolie''

Serial Słodkie Magnolie to oparta na popularnej serii książek autorstwa Sherryl Woods, opowieść o losach trzech najlepszych przyjaciółek z dzieciństwa: Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) i Danie Sue (Brooke Elliott), które usiłują pogodzić związki, życie rodzinne i karierę w Serenity — uroczym miasteczku w Karolinie Południowej.

Drugi sezon rozpocznie się dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyła się pierwsza seria. Przyjaciółki odkryją kto siedział na miejscu pasażera, gdy Kyle rozbił swój samochód. Wypadek ten nie występuję w źródłowym materiale, co było dużym zaskoczeniem dla fanów produkcji, bowiem ta do tej pory dość dokładnie ukazywała wydarzenia zawarte w powieściach. Zakończenie pierwszej serii sugeruje więc, że twórcy postanowili jednak pozmieniać co nieco i pójść własną drogą.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiada Sheryl J. Anderson, która wraz z Danem Paulsonem i Sherryl Woods, jest także producentką wykonawczą serii.

Premiera 2. sezonu serialu Słodkie Magnolie już 4 lutego 2022 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix