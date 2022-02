Z oświadczenia jego rodziny wynika, że Ivan Reitman zmarł spokojnie we śnie w sobotnią noc w swoim domu w Montecito w Kalifornii.

Nasza rodzina opłakuje niespodziewaną stratę męża, ojca i dziadka, który nauczył nas zawsze szukać magii w życiu. Cieszymy się, że jego praca jako filmowca przyniosła śmiech i szczęście niezliczonym ludziom na całym świecie. My opłakujemy go prywatnie, ale mamy nadzieję, że ci, którzy znali go z jego filmów, na zawsze zapamiętają go właśnie w ten sposób.

czytamy w oświadczeniu jego dzieci – Jasona Reitmana, Catherine Reitman i Caroline Reitman