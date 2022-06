''Każdy wie lepiej'' - zwiastun nowej komedii Canal+ z Joanną Kulig w roli głównej 0

Za pośrednictwem Kino Świat w sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu Canal+ Każdy wie lepiej. W roli głównej Joanna Kulig.

Joanna Kulig, film ''Zimna wojna''

Każdy wie lepiej to pełna humoru i wzruszeń komedia opowiadająca o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Ich dwoje, jej dzieci, jego dzieci, dociekliwi teściowie, byli małżonkowie. Lawina zaskoczeń i przeszłość, która upomni się o swoje. Rodzinne przemeblowanie to idealna recepta na błyskotliwą komedię, która zaskoczy każdego! Zakochani Ania i Grzesiek próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „żyli długo i szczęśliwie”… ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele różni, ale mają jeden cel – rozbić związek Ani i Grześka. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin?

W gwiazdorskiej obsadzie u boku Joanny Kulig zobaczymy również m.in.: Michała Czerneckiego, Andrzeja Seweryna, Grażynę Szapołowską, Macieja Musiałowskiego oraz Ewę Wencel. Film Każdy wie lepiej wyreżyserował Michał Rogalski, twórca obrazu Gotowi na wszystko. Exterminator. Pracował on na scenariuszu Krzysztofa Raka, autora takich hitów jak Bogowie czy Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. Zrealizowane na światowym poziomie zdjęcia to zasługa Mariana Prokopa.

Premiera filmu w kinach 5 sierpnia tego roku.

Źrodło: Kino Świat