Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Top Gun: Maverick" już dostępny w serwisie PREMIERY CANAL+ 0

Długo wyczekiwana kontynuacja kultowego filmu z Tomem Cruise’em, która pobiła właśnie kolejny rekord wskakując na piąte miejsce listy najbardziej kasowych produkcji wszech czasów w Ameryce Północnej, jest już dostępna w serwisie PREMIERY CANAL+.

Trzykrotnie nominowany do Oscara®, Tom Cruise, pomimo, że nigdy nie zdobył tej prestiżowej nagrody, tym razem ma inne powody do świętowania! Top Gun: Maverick to jedna z najbardziej kasowych i najlepiej ocenianych produkcji wszech czasów. Długo wyczekiwany przez fanów (dwuletnie opóźnienie w premierze wynikające z pandemii) sequel kultowej produkcji z 1986 roku, nie zawiódł ani fanów, ani liczących na sukces twórców. Niepokorny kapitan Pete "Maverick" Mitchell powrócił na ekrany w wielkim stylu, serwując widzom kino akcji w najlepszym wydaniu.

Kontynuacja, mimo, iż czerpie wiele z oryginału zachowując pewną stylistykę, nie jest jedynie odcinaniem kuponów od pamiętnego pierwowzoru. Top Gun: Maverick to oryginalna, pełnoprawna produkcja, która zdaniem wielu przebija wręcz poprzednika i ma szansę na status równie kultowej.

W filmie Josepha Kosinskiego obok Toma Cruise’a wystąpili m. in.: laureatka Oscara® Jennifer Connelly, Miles Teller oraz podwójny zdobywca Złotego Globu Jon Hamm. W roli "Icemana" powrócił natomiast Val Kilmer.

Aby przeżyć w pełni przygody słynnego Pete’a "Mavericka" Mitchella warto sięgnąć także do kultowego Top Guna z 1986 roku, który także jest dostępny w serwisie PREMIERY CANAL+. To tam obok Toma Cruise’a niezapomniane kreacje stworzyli Kelly McGillis jako "Charlie" i Anthony Edwards, czyli podporucznik Nick "Goose" Bradshaw.

Źrodło: Canal+