Najpopularniejszy film światowego box-office 2022 roku, wreszcie na 4K UHD, Blu-ray i DVD. Kapitan Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) powraca do legendarnej szkoły Top Gun, aby wyszkolić nowe pokolenie młodych pilotów do misji niewykonalnej. Top Gun: Maverick zadebiutuje na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD już 31 października!

Tom Cruise - "Top Gun: Maverick"

Po ponad trzydziestu latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej, jej czołowy pilot, Pete "Maverick" Mitchell jest tam, gdzie być powinien. Jako mistrz w swoim fachu testuje najnowocześniejsze maszyny. Kiedy powraca do Top Gun, by wyszkolić elitarną grupę absolwentów, musi zmierzyć się z duchami przeszłości i stanąć twarzą w twarz z porucznikiem Bradshawem (Miles Teller), synem swojego zmarłego przyjaciela "Goose’a". Zaciekła rywalizacja wybucha, gdy piloci przygotowują się do akcji specjalnej, która będzie wymagała największego poświęcenia od tych, którzy zostaną wybrani do misji.

Pomysł by powrócić do słynnej szkoły lotników w filmowej kontynuacji Top Gun pojawił się już ponad 10 lat temu, kiedy w 2010 roku studio Paramount zwróciło się do reżysera Tony’ego Scotta i producenta Jerry’ego Bruckheimera z propozycją nakręcenia sequela, w którym Tom Cruise powróciłby do swojej roli. Scott mówił wtedy: fascynuje mnie jak wiele zdążyło się zmienić w tym świecie. Ale nie chcę zrobić remake’u. Chcę nakręcić nowy film. Mówiło się, że tematem miał stać się koniec ery pilotów i rosnąca rola dronów bojowych we współczesnych walkach powietrznych, a bohater, w którego miał wcielić się Tom Cruisa miał pilotować F-18. Jednak po niespodziewanej śmierci reżysera, temat przycichł. Mimo wszystko Bruckheimer pozostał zaangażowany w projekt, szczególnie, że zainteresowanie wyraziły gwiazdy „Top Gun” – Toma Cruise i Val Kilmer.

Potrzeba było kilku lat by temat nakręcenia kolejnego filmu o Top Gun wrócił na właściwe tory. W 2017 roku oficjalnie ogłoszono Josepha Kosinskiego jako reżysera, a do Cruisa i Kilmera wkrótce dołączyli Jennifer Connelly, a także Miles Teller, który miał wcielić się w postać syna zmarłego przyjaciela Mavericka, Goose’a. Rywalizacja pomiędzy tym ostatnim, a głównym bohaterem filmu stała się motorem napędowym całej narracji, a akcja wypełniona niesamowitymi ujęciami z kokpitu samolotu, dzięki zwróconej na twarze bohaterów kamerze, tworzy opowieść, którą przeżywa się całym sobą.

Spektakularne ujęcia z wnętrz samolotów były możliwe dzięki stworzeniu specjalnego systemu kamer montowanych w środku i na zewnątrz kokpitu. Filmowcom bardzo zależało na uzyskaniu prawdziwych emocji na twarzach aktorów wykonujących powietrzne akrobacje. Jak tłumaczył Kosinski:

Widzowie muszą poczuć autentyczność, napięcie, prędkość i siły grawitacyjne, czyli coś, czego nie można osiągnąć za pomocą efektów wizualnych.

Ich twarze pokazują więc prawdziwą reakcję ludzkiego organizmu na silne przeciążenia, co nie byłoby możliwe przy próbie zasymulowania sytuacji lotu w studiu. Zbliżenia na twarz są wzbogacone o równie zachwycające szerokie plany ukazujące całe piękno i doniosłość krajobrazu na tle którego poruszają się podniebne maszyny. Fenomenalna ścieżka dźwiękowa stworzona przez Lorne Balfe, Harolda Faltermeyera oraz laureatów Oscara® Hansa Zimmera i Lady Gagę, połączona z dynamicznym montażem dają niepowtarzalny audiowizualny efekt, który do polskich kin przyciągnął już ponad półtora miliona widzów.

Film Top Gun: Maverick ukaże się na 4K Ultra HD, Blu-ray™ i DVD oraz w kolekcjonerskich wydaniach Steelbook 4K UHD, a także jako kolekcja dwóch filmów Top Gun, już 31 października. We wszystkich wydaniach przewidziano bogate materiały dodatkowe!

Źrodło: Galapagos