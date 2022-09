Już w październiku ruszają prace nad filmem “Kingdom of the Planet of the Apes” 0

Już w październiku ruszają prace nad filmem Kingdom of the Planet of the Apes. Za reżyserię odpowiada Wes Ball (trylogia „Więzień labiryntu”)

W rolach głównych zobaczymy Owena Teague, Freyę Allen i Petera Macon. Akcja filmu rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z ostatniej części Wojna o planetę małp z 2017 roku, otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział w historii sagi. Scenariusz napisali Josh Friedman, Rick Jaffa i Amanda Silver oraz Patrick Aison. Producentami filmu są Joe Hartwick Jr., Rick Jaffa, Amanda Silver i Jason Reed, a role producentów wykonawczych objęli Peter Chernin i Jenno Topping.

"Planeta małp" to jedna z najbardziej kultowych i legendarnych serii science fiction w historii kinematografii, a także niezatarta część dziedzictwa naszego studia. Dzięki "Kingdom of the Planet of the Apes" mamy zaszczyt kontynuować tradycję kreatywnego, prowokującego do myślenia kina i nie możemy się doczekać, aby podzielić się niezwykłą wizją Wesa na ten nowy rozdział z widzami w 2024 roku.

mówi prezes 20th Century Studios Steve Asbell

"Planeta małp" to jedna z najpopularniejszych serii 20th Century Studios, która na całym świecie zarobiła ponad 1,7 miliarda dolarów. Pierwszy film z serii z 1968 roku oparty na powieści Pierre’a Boulle’a, stał się jednym z największych przebojów roku, zdobywając specjalną nagrodę Akademii Filmowej. Film doczekał się licznych kontynuacji, w tym czterech kinowych sequeli i dwóch seriali telewizyjnych. W 2001 roku remake Planety małp został wyreżyserowany przez Tima Burtona, następnie wznowiony w 2011 roku – Geneza planety małp, po którym nastąpiły dwa sequele: Ewolucja planety małp z 2014 roku oraz Wojna o planetę małp z 2017 roku.

Źrodło: Walt Disney Studios Motion Pictures Poland