Na liście znalazło się dziesięć najwyżej ocenianych przez krytyków filmów, które miały swoją premierę w 2022 roku. Pod uwagę brane były premiery kinowe oraz te na platformach streamingowych. Dodatkowym kryterium, jakie zostało zastosowane były co najmniej pięć recenzji krytyków w naszej bazie.

"Wiking" w reżyserii Roberta Eggersa to soczyste kino gatunkowe, które nie stawia barier przed widzami nieprzywykłymi do reguł tu obowiązujących. Tomasz Misiewicz, FDB

"Wiking" to zdecydowanie najlepszy film o wikingach do tej pory – mroczny, brutalny, tragiczny – i przy tym po prostu świetnie zagrany i nakręcony. Piotr Kamiński, PPE

"Drive My Car" to mały sparing z własnym sercem, bo gdzieś w tej intertekstualnej opowieści skrywa się uniwersalna prawda, że może czas zacząć się ze sobą komunikować. Kuba Koisz, PPE

To prawdziwa perełka, która z niezwykłą lekkością potrafi zmusić nas do trudnych przemyśleń. Chyba każdy z nas potrzebuje czasem takiego czerwonego Saaba. Mateusz Chrzczonowski, Movies Room