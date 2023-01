Walka o rolę 007 trwa - Aaron Taylor-Johnson spotkał się z producentami Bonda 0

Aaron Taylor-Johnson wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o angaż w nowej odsłonie przygód Jamesa Bonda.

Aaron Taylor-Johnson - "Bullet Train"

Brytyjski gwiazdor Aaron Taylor-Johnson miał spotkać się z producentami Michaelem G. Wilsonem i Barbarą Broccoli w sprawie przejęcie schedy po Danielu Craigu. Aktor jest w tym momencie faworytem do zostania nowym Agentem Jego Królewskiej Mości.

Aaron Taylor-Johnson to aktor znany z ról w produkcjach akcji – ostatnio mieliśmy szansę oglądać go w filmie Bullet Train, gdzie zagrał u boku Brada Pitta. Co prawda jego kreacja odbiegała bardzo mocno od roli Jamesa Bonda, jednak wydaje się, że 32-latek ma wszystko, aby zostać doskonałym następcą Daniela Craiga i dzierżyć filmową licencję na zabijanie. Poza tym mogliśmy go oglądać w komiksowej komedii z serii "Kick-Ass", a także Kinowym Uniwersum Marvela, gdzie zagrał Quicksilvera w Avengers: Czas Ultrona. Z nieco ambitniejszych pozycji warto zwrócić uwagę na jego doskonałą kreację aktorską w Zwierzętach nocy.

Walka o rolę 007 trwa. Oprócz Aarona Taylora-Johnsona wymienia się takie kandydatury, jak James Norton, Henry Cavill, Regé-Jean Page czy Dan Stevens. Ostatnio na giełdzie z nazwiskami pojawił się natomiast aktor znany fanom serialu Emily w Paryżu – Lucien Laviscount.

Co sądzicie o potencjalnym wyborze Aarona Taylora-Johnsona na nowego Agenta 007?

Źrodło: MovieWeb