Zbliża się koniec serialu "Cobra Kai" - jest zapowiedź ostatniego sezonu

Serial Cobra Kai dobiegnie końca wraz z szóstym i zarazem ostatnim sezonem. Ostatnie odcinki zapowiadają się bardzo efektownie i mają być idealnym zwieńczeniem serialowej kontynuacji historii znanej z kultowego Karate Kid.

logo serialu "Cobra Kai"

W Cobra Kai Ralph Macchio i William Zabka powracają do swoich gwiazdorskich ról z kultowej serii filmów Karate Kid. Epiccy przeciwnicy powracają do dojo trzydzieści lat po wydarzeniach z All Valley Karate Tournament w 1984 roku. Przygnębiony Johnny Lawrence (Zabka) szuka odkupienia, otwierając niesławne dojo karate Cobra Kai, ponownie rozpalając rywalizację z odnoszącym obecnie sukcesy Danielem LaRusso (Macchio), który walczy o utrzymanie równowagi w swoim życiu bez przewodnictwa swojego mentora, pan Miyagi.

Scenariusz Cobra Kai napisali Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, dodatkowo odpowiadają za produkcję za pośrednictwem ich firmy Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter, Ralph Macchio, William Zabka i Caleeb Pinkett są producentami wykonawczymi.

Obecnie na Netflixie możemy oglądać 5. sezon, którego premiera miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Nie ujawniono jeszcze kiedy zadebiutują finałowe epizody serii.

Źrodło: Netflix