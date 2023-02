Nowy materiał promujący "Pukając do drzwi"

Już w piątek w kinach najnowszy film M. Night Shyamalana Pukając do drzwi. Dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia materiału, w którym David Bautista (znany jest publiczności z roli Draxa ze Strażników Galaktyki) opowiada o swojej roli Leonarda.