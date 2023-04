Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Indiana Jones nadciąga - oto nowy zwiastun filmu "Indiana Jones i tarcza przeznaczenia" 0

Walt Disney zaprezentował nowy zwiastun filmu Indiana Jones i tarcza przeznaczenia. Zapowiedź produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu, zachęcamy do oglądania i komentowania.

Akcja filmu rozegra się w Nowym Jorku w 1969 roku. Indiana Jones ponownie stanie oko w oko z nazistami. Fabuła powiązana ma być z Operacją Paperclip, która miała na celu przerzucenie do Stanów Zjednoczonych czołowych niemieckich naukowców i udzielenia im amnestii w zamian za ich wiedzę. W to wszystko wpleciony zostanie także wyścig kosmiczny, jaki miał miejsce pomiędzy Stanami Zjednoczymy a Związkiem Radzieckim. Indiana Jones obecnie przebywa na emeryturze, ale bardzo niepokoi go Operacja Paperclip. Jak się okazuje ma rację.

Premiera filmu Indiana Jones i tarcza przeznaczenia wyznaczona jest na 30 czerwca.

Źrodło: The Walt Disney Studios