Powstanie kolejna odsłona serii "Szybcy i wściekli" - znamy nazwisko reżysera 0

Znajoma twarz wraca do rodziny na ostatnią przejażdżkę. Przed premierą Szybcy i wściekli 10, ogłoszono, że jedenasty film znalazł swojego reżysera. Louis Leterrier, który przejął reżyserię od Justina Lina, ponownie zasiądzie na krześle reżyserskim, by doprowadzić serię do wielkiego finału.

fragment plakatu filmu "Szybcy i wściekli"

Leterrier przejął rolę reżysera Szybcy i wściekli 10 w maju 2022 roku, po odejściu Lina z powodu różnic twórczych. Rola ta wiązała się z presją, a dziesiątą odsłonę okrzyknięto od samego początku jako początek końca historii Doma Toretto (Vin Diesel) i jego rodziny, którzy żyją na marginesie społeczeństwa. To, co zaczęło się jako prosty film wyścigowy, w którym występuje uliczny kierowca wyścigowy Dom i wybitny policjant Brian (Paul Walker), powoli ewoluowało w ciągu dziewięciu filmów, by stać się wysokooktanowym, pełnym akcji molochem, który przeciwstawia się prawom grawitacji. Nie trzeba dodawać, że presja na Leterriera była duża, kiedy przyjął posadę i prawdopodobnie teraz będzie jeszcze większa.

Jest jednak coś, co można powiedzieć o spójności. Ponieważ Szybcy i wściekli 10 jest dopiero początkiem finału, i ważne było aby reżyser, który rozpoczyna, był również tym, który nadzorował jego koniec.

Wiemy już także, że pożegnamy się z kilkoma ulubieńcami, jak zapowiadał reżyser, jednak obsada filmu Szybcy i wściekli 10 wygląda imponującą. Jason Momoa dołącza do filmu jako nikczemny Dante, Brie Larson jako moralnie niejednoznaczna Tess i Rita Moreno jako babcia Doma. Oprócz Diesela, w filmie ponownie pojawiają się członkowie obsady, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges i Sung Kang, a także Jason Statham, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood i John Cena.

Premiera filmu Szybcy i wściekli 10 już 19 maja.

Źrodło: Variety