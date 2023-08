Paweł Pawlikowski próbuje ożywić "The Island" z udziałem Joaquina Phoenixa 0

Po tym, jak podobno na początku roku zrezygnowano z projektu który nosił tytuł "The Island", dzisiaj okazuje się, że reżyser Paweł Pawlikowski próbuje ożywić swój film.

kadr z filmu "Joker"

Zdjęcia do projektu, w którym mają zagrać Joaquin Phoenix i Rooney Mara, miały rozpocząć się w maju. Jednak podobno projekt został odrzucony, ponieważ filmu nie można było ubezpieczyć. Chociaż wydawało się, że to ostateczna decyzja, dzisiaj pojawiły się sugestie, że ​​Pawlikowski "nadal bardzo chce, aby to był jego następny film". Jeśli reżsyer będzie w stanie ponownie uruchomić projekt, następnym trudnym zadaniem będzie upewnienie się, że Phoenix i Mara są dostępni.

"The Island" to luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach historia opowiada o amerykańskiej parze żyjącej w latach 30. XX wieku, która ucieka do swojego prywatnego raju na bezludnej wyspie i żyje dzięki dobroci matki natury. W pewnym momencie na wyspie pojawia się milioner, który z pary robi prawdziwą medialną sensację z pierwszych stron gazet. Wielkie zainteresowanie tą dwójką sprawia, że na miejsce przybywa także samozwańcza hrabina z dwójką kochanków, która planuje zbudować na wyspie luksusowy hotel. Sytuacja budzi napięcie, a konflikt narasta – między hrabiną a amerykańską parą toczy się wojna psychologiczna, natomiast wśród intruzów dochodzi do niewierności seksualnej, zdrady i ostatecznie morderstwa.

Za produkcję mają odpowiadać Tanyi Seghatchian, Johna Woodwarda, Mario Giananiego, Lorenzo Gangarossy i Ewa Puszczyńska, a Reno Antoniades jest producentem wykonawczym.

Źrodło: worldofreel.com