Kaitlyn Dever walczy z kosmitami w zwiastunie ''No One Will Save You'' 0

Hulu na tegoroczne Halloween zaprasza swoich widzów do walki z kosmitami. W sieci zadebiutował zwiastun i plakat filmu o inwazji obcych No One Will Save You. W głównej roli Kaitlyn Dever, aktorka znana z thrillera Wężowe wzgórza.

Brynn Adams jest utalentowaną i kreatywną młodą kobietą, która została wyobcowana ze swojej społeczności. Samotna, ale zawsze pełna nadziei znajduje ukojenie w ścianach domu, w którym dorastała. Pewnej nocy budzą ją dziwne dźwięki wydawane przez przerażających pozaziemskich intruzów. Teraz musi uporać się z niechcianymi gośćmi.

No One Will Save You napisał i wyreżyserował Brian Duffield, mający na swoim koncie Miłość i potwory oraz Opiekunka: Demoniczna królowa.

Zwiastun kryje w sobie zwroty akcji, o których widzowie oglądając film bardzo szybko się zorientują. W filmie tym pełno jest kosmitów, nie ma w nim zbyt wiele zabawy w chowanego. Jak na pełnometrażową produkcję jest ona pełna kosmitów od podłogi do sufitu, bez przerwy powiedział Duffield.

Poniżej wspomniany zwiastun i plakat:

Premiera filmu 22 września. W naszym kraju dostępny będzie on za pośrednictwem Disney+.

Źrodło: Bloody Disgusting