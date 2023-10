Paramount kasuje nowe ''iCarly'' po 3. sezonach 0

Platforma Paramount+ po emisji trzech sezonów odnowionego po latach komediowego serialu iCarly postanowiła już dalej nie inwestować w tą serię. Tym samym ogłoszono oficjalną decyzję o kasacji serialu.

fragment plakatu promującego serial ''iCarly''

Jako pierwsza wiadomość tą do mediów podała Laci Mosley, aktorka wcielająca się w postać Harper. W swoich mediach społecznościowych zamieściła krótki wpis informujący o anulacji serii. Niedługo po niej słowo zabrał rzecznik streamera wydając oświadczenie, w którym stwierdził, iż iCarly nie powróci na czwarty sezon do Paramount+.

Nowe *iCarly* zadebiutowało w 2021 roku. Odnowienie ukazuje nam dalsze losy Carly Shay i jej przyjaciół. Mają oni już po dwadzieścia lat i starają się połączyć pracę, miłość i rodzinne życie. Carly ponownie zaczyna działać na swojej starej stronie internetowej, teraz jednak publikowane na niej treści przeznaczone są dla dojrzalszych widzów.

Do swoich ról po latach powrócili Miranda Cosgrove, Nathan Kress i Jerry Trainor, którzy to wcielają się odpowiednio w Carly, Freddie’go i Spencera. Dołączyli do nich Laci Mosley i Jaidyn Triplett. Mosley wciela się w współlokatorkę Carly i jej najlepszą przyjaciółkę imieniem Harper. Z kolei Triplett portretuje złośliwą i znającą się na mediach społecznościowych pasierbicę Freddie’go – Millicent.

W oficjalnym oświadczeniu Paramount+ mówi:

Serial miał świetną passę trzech sezonów i dostarczył to co fani naprawdę chcieli ujrzeć, a mianowicie Carly i Freddie’go razem.

Zgadzacie się z tym czy chcielibyście jeszcze jeden sezon?

Źrodło: Dark Horizons