Od czasu premiery trzeciego sezonu Orville w czerwcu 2022 roku o serialu była całkowita cisza. Pewnie wielu z Was myślało, iż został on już skreślony. McFarlane twierdzi jednak, że nic takiego się nie wydarzyło.

Na temat serialu wypowiedział się także aktor Scott Grimes wcielający się w Por. Gordona Malloy’a. Poinofmował, iż rozmowy na temat kolejnego sezonu miały już miejsce przed ubiegłorocznymi strajkami.