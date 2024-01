Ujawniono kto zagra Abby w 2. sezonie "The Last of Us" 0

HBO ogłosiło, która aktorka dołączyła do obsady drugiego sezonu The Last of Us w roli Abby, bardzo ważnej postaci oraz głównej rywalki Ellie w drugiej odsłonie gry wideo.

kadr z gry "The Last of Us"

W tej roli obsadzono Kaitlyn Dever, którą możemy oglądać w filmie Nie ocali cię nikt, czy serialu Lekomania.

Nasz proces castingu do drugiego sezonu był identyczny jak do pierwszego: szukamy światowej klasy aktorów, którzy ucieleśniają dusze bohaterów z materiału źródłowego. Nic nie liczy się bardziej niż talent i jesteśmy podekscytowani, że tak uznana artystka jak Kaitlyn dołączyła do Pedro, Belli i reszty naszej rodziny.

wyjawili showrunnerzy Craig Mazin i Neil Druckmann

W The Last of Us występują obecnie Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy Miller i Rutina Wesley jako Maria. Oczekuje się, że sezon 2 będzie oparty na uznanej kontynuacji gry wideo studia Naughty Dog The Last of Us Part II, w której nastąpi znaczny przeskok w czasie, przedstawiający dorosłą już Ellie.

Producentami wykonawczymi serialu, a współautorem scenariusza są Craig Mazin i Neil Druckmann, który jest także jednym z reżyserów.

Źrodło: HBO