Nominacje do Złotych Malin. Stallone, Statham, Puchatek i inne gwiazdy na liście 1

Ogłoszono nominacje do tegorocznych Złotych Malin – nagród przyznawanych najgorszych filmom roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się także weterani branży Bill Murray, Michael Douglas i Dame Helen Mirren.

fragment plakatów

Chociaż Marvel i DC zasługują na godne uwagi ukłony, to Sylvester Stallone i Jason Statham przewodzą w tabeli najmniej pożądanych nagród w branży, a połączenie Niezniszczalnych 4 i Meg 2: Głębia przyniosło im dziesięć nominacji.

Poniżej pełna lista nominowanych:

Jak można poniżej zauważyć niektóre pozycje zawierają oryginalne opisy.

NAJGORSZY FILM

Egzorcysta: Wyznawca

Niezniszczalni 4

Meg 2: Głębia

Shazam! Gniew bogów

Puchatek: Krew i miód

NAJGORSZY REMAKE, ZRZYNKA LUB SEQUEL

Ant Man i Osa: Kwantomania

Egzorcysta: Wyznawca

Niezniszczalni 4

Indiana Jones i artefakt… dalszego kopana martwego konia

Puchatek: Krew i miód

NAJGORSZY AKTOR

Russell Crowe – Egzorcysta papieża

Vin Diesel – Szybcy i wściekli 10

Chris Evans – Randka, bez odbioru

Jason Statham – Meg 2

Jon Voight – Mercy

NAJGORSZA AKTORKA

Ana de Armas – Randka, bez odbioru

Megan Fox – Johnny & Clyde

Salma Hayek – Magic Mike: Ostatni taniec

Jennifer Lopez – Matka

Helen Mirren – Shazam! Gniew bogów

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Kim Cattrall – Wszystko o moim starym

Megan Fox – Niezniszczalni 4

Bai Ling – Johnny & Clyde

Lucy Liu – Shazam! Gniew bogów

Mary Stuart Masterson – Pięć koszmarnych nocy

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Michael Douglas – Ant Man i Osa: Kwantomania

Mel Gibson – Tajny informator

Bill Murray – Ant Man i Osa: Kwantomania

Franco Nero – Egzorcysta papieża

Sylvester Stallone – Niezniszczalni 4

NAJGORSZA EKRANOWA PARA

Każda z bezlitosnych najemników – Niezniszczalni 4

Każdy z dwóch inwestorów, które wpłacił pieniądze do puli 400 mln dolarów do zakupu praw do Egzorcysty

Ana de Armas & Chris Evans (którzy spaprali ekranową chemię) – Randka, bez odbioru

Salma Hayek & Channing Tatum – Magic Mike: Ostatni taniec

Puchatek & Prosiaczek jako krwiożerczy zabójcy ze slashera – Puchatek: Krew i miód

NAJGORSZY REŻYSER

Rhys Frake-Waterfield – Puchatek: Krew i miód

David Gordon Green – Egzorcysta: Wyznawca

Peyton Reed – Ant Man i Osa: Kwantomania

Scott Waugh – Niezniszczalni 4

Ben Wheatley – Meg 2

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Egzorcysta: Wyznawca

Niezniszczalni 4

Indiana Jones i artefakt… czy mogę już iść do domu?

Shazam! Gniew bogów

Puchatek: krew i piach

W sobotę, 9 marca, zostaną ogłoszeni zwycięzcy 44. dorocznej nagrody Złotych Malin.

Źrodło: razzies.com