Zwiastun "Królewny Śnieżki i siedmiu samurajów" nowej intrygującej produkcji The Asylum

May przyjemność zaprezentować zwiastun Snow White and the Seven Samurai najnowszego wydawnictwa The Asylum. W filmie występuje legenda mieszanych sztuk walki i były mistrz UFC w wadze półciężkiej Quinton „Rampage” Jackson.

fragment plakatu filmu "Snow White and the Seven Samurai"

Do Jacksona w obsadzie dołączają Eric Roberts i Gina Vitori. Snow White and the Seven Samurai reżyseruje Michael Su, na podstawie scenariusza Jacoba Davida Smitha.

Porzucona na śmierć przez bogatą i wpływową macochę, Królewna Śnieżka zostaje przygarnięta przez zespół zabójców – Siedmiu Samurajów, którzy szkolą ją w na mistrzynie walki. W miarę jak jej macocha staje się coraz potężniejsza, Królewna Śnieżka i samuraj chwytają za broń, aby raz na zawsze ją obalić.

Film jest już dostępny online, trafi także do wybranych kin od 1 marca 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon