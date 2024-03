Fani nie będą długo czekać na 2. sezon "The Walking Dead: Daryl Dixon" 0

The Walking Dead: Daryl Dixon przygotowuje się do drugiego sezonu, który zapowiada ekscytującą kontynuację postapokaliptycznej sagi. Ujawniono okno premiery nowych epizodów oraz dobrze znaną główną bohaterkę, która dołączy do Daryla.

fragment plakatu serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Drugi sezon The Walking Dead: Daryl Dixon zadebiutuje bardzo szybko, ponieważ, nowe odcinki mają być udostępnione widzom już latem 2024 roku.

The Book of Carol to podtytuł nadchodzącego sezonu, sugerujący znaczącą zmianę punktu widzenia. Carol Peletier, grana przez Melissę McBride i uwielbiana z oryginalnego serialu, powróci jako główna bohaterka, dołączając do Daryla Dixona granego przez Normana Reedusa. Dzięki temu ponownemu spotkaniu serial nawiązuje do swojej pierwotnej koncepcji, zamierzonej jako spinoff zatytułowany The Walking Dead: Daryl & Carol. Jednak konflikty w harmonogramie spowodowały, że McBride opuściła pierwszy sezon, a jej jedynym występem był epizod w finale. Teraz, po powrocie w pełni, dynamiczny duet ponownie zobaczymy w akcji.

Akcja spinoffu rozgrywa się po finale The Walking Dead i opowiada o Darylu, który utknął we Francji, epicentrum epidemii zombie. Daryl, poruszając się w tym nowym, niebezpiecznym środowisku, buduje partnerstwo z szeroką grupą ocalałych, z których każdy ma własną, wyjątkową historię. Drugi sezon zyskuje nową głębię dzięki włączeniu Carol, ponieważ jej postać jest rozpoznawana ze względu na swoją wytrzymałość i wieloaspektowy charakter. Ponowne spotkanie Carol z Darylem z pewnością wprowadzi nową dynamikę do serii, ponieważ bohaterowie muszą stawić czoła wyzwaniom przetrwania w świecie opanowanym przez nieumarłych. Fani mogą spodziewać się, że duet zostanie uwikłany w trwający konflikt między przeciwstawnymi frakcjami we Francji, Pouvoir des Vivants (Siła Żywych) i Union de L’Espoir (Unia Nadziei).

Źrodło: movie web