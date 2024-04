Powstanie czwarta część ''Bridget Jones''. Poznajcie główną obsadę 0

To już oficjalne! Powstanie czwarta część kultowej komedii romantycznej z serii Bridget Jones. Kto wcieli się w głównych bohaterów? Być może będziecie zaskoczeni, ale na ekranie ponownie zobaczycie trójkę już znanych Wam aktorów.

''Bridget Jones 3''

Angaże otrzymali Renee Zellweger, Hugh Grant i Emma Thompson. Spotkają się oni na planie przy kręceniu czwórki, która nosi tytuł Bridget Jones: Mad About the Boy. To na razie roboczy tytuł. Fabuła obrazu oprze się na bestsellerowej powieści Helen Fielding z 2013 roku noszącej tytuł Bridget Jones. Szalejąc za facetem.

Oprócz wspomnianej trójki, która powróci do serii, na ekranie ujrzymy Chiwetel Ejiofora i Leo Woodalla. Michael Morris wyreżyseruje projekt.

Tytułowa bohaterka powraca, aby zmagać się z dwójką swoich dzieciaków, perspektywą gorącego romansu z młodym mężczyzną, wyniosłością zadowolonych z siebie wiekowych małżeństw, zbuntowaną techniką i rodzącymi się na naszych oczach mediami społecznościowymi.

Premiera filmu będzie miała miejsce na platformie Peacock w USA 14 lutego 2025 roku. W innych krajach obraz trafi na kinowe ekrany. Data jego polskiego debiutu nie jest jeszcze znana.

Seria Bridget Jones to jedna z największych i najpopularniejszych serii komedii romantycznych na świecie. Dotychczas nakręcono trzy filmy, w tym Dziennik Bridget Jones z 2001 r., Bridget Jones: W pogoni za rozumem z 2004 r. i Bridget Jones 3 z 2016 r.

Źrodło: ComingSoon, Lubimy czytać