Felicity Jones w obsadzie świątecznej komedii Amazona ''Oh. What. Fun.''

Powiększyła się obsada świątecznej komedii realizowanej przez Amazon MGM Studios '’Oh. What. Fun.'’. Angaż otrzymała brytyjska aktorka Felicity Jones.

Felicty Jones, ''Niebo o północy''

Dołączyła ona do już wcześniej ogłoszonych gwiazd – Michelle Pfeiffer, Chloë Grace Moretz i Dominic Sessa. Ujawniona została tylko rola Pfeiffer. Co do reszty na razie nie wiemy kogo sportretują.

Za kamerą filmu stanie Michael Showalter mający na swoim koncie komedię Gołąbeczki. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Chandlerem Bakerem. Ten zaś opiera się na opowiadaniu Bakera, który jest także producentem wykonawczym.

Pfeiffer w nadchodzącej świątecznej komedii wcieli się w Claire Clauster, która dla swojej rodziny organizuje specjalne świąteczne wyjście. Ci jednak w zamieszaniu o niej zapominają. Zanim zrozumieją swój błąd, będzie już za późno, bowiem Claire zniknęła. Rodzinne spędzenie Świąt Bożego Narodzenia stoi więc pod dużym znakiem zapytania. Claire ma jednak swoje plany…

Data premiery filmu nie została jeszcze podana. Prawdopodobnie będzie ona miała miejsce pod koniec roku, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.

Felicity Jones wystąpiła w nagradzanym filmie Teoria wszystkiego. Kojarzyć możecie ją także z dramatu fantasy Siedem minut po północy oraz z dramatu Niebo o północy.

Źrodło: ComingSoon