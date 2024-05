Hugh Jackman po 7 latach powraca do swojej kultowej roli Wolverine’a i przyznaje, że nie jest to dla niego łatwe, szczególnie w jego wieku.

Kiedy do tego wróciłem, było naprawdę fajnie i byłem zachwycony. Na początku moje ciało było trochę obolałe, ale byłem zachwycony, że nadal reaguje. I zdałem sobie sprawę, jak dobre jest to dla twojego mózgu. Ale najtrudniejsze… jedzenie. Zawsze miał problemy z nabraniem masy. Muszę dużo jeść. Dla mnie, przy moim typie budowy ciała, jestem naturalnie chudy. Dopasowanie rozmiaru to najtrudniejsza część. To właśnie ten fragment nie daje mi spokoju.

wyjawił Hugh Jackman