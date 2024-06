''Zakonnica w przebraniu 3'' - zdjęcia do filmu mają szansę niedługo się rozpocząć 0

'’Sister Act 3: Kicking the Habit'’ to długo oczekiwana kolejna kontynuacja Zakonnicy w przebraniu z Whoopi Goldberg z 1992 roku. Projekt zapowiedziany został już 4 lata temu, jednak dotychczas nie rozpoczęto zdjęć do niego. Być może niedługo się to zmieni. Tak twierdzi aktorka i piosenkarka Tanya Trotter.

''Zakonnica w przebraniu''

Trotter pojawiła się w drugiej części filmu Zakonnica w przebraniu 2: Powrót do habitu jako członkini chóru. Aktorka ujawniła postęp prac nad planowaną trzecią częścią. Według niej zdjęcia do filmu mają szansę rozpocząć się całkiem niedługo. Nie podała ona jednak żadnych dat. Informacja ta daje jednak nadzieję, na to, że trzecia część filmu może w końcu powstać.

Scenariusz do filmu jest już ukończony. W obrazie powrócić ma Whoopi Goldberg. Powody dotychczasowych opóźnień w produkcji nie są znane.

Oryginalny film Zakonnica w przebraniu miał swoją premierą w 1992 roku. Opowiadał on piosenkarce występującej w podrzędnych lokalach Deloris Van Cartier, która staje się przypadkowym świadkiem morderstwa dokonanego przez jej kochanka, gangstera Vince’a. Niegodziwiec wyznacza nagrodę za głowę swojej ’’ukochanej’’, tak więc kobieta musi zniknąć. Dzięki pomocy policji znajduje schronienie w klasztorze i przyjmuje tożsamość siostry Mary Clarence. Od tej pory staje się zupełnie innym człowiekiem. Poznaje świat, w którym przyjaźń, miłość, uznanie i poczucie własnej wartości nie są pustymi słowami.

