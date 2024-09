Disney chce zrealizować młodzieżową wersję ''Upiora w operze'' 0

Jak donoszą zagraniczne media Disney+ jest na wczesnym etapie rozwoju młodzieżowej adaptacji klasycznej powieści '’Upiór w operze'’ autorstwa Gastona Leroux. Projekt pochodzi od Disney Branded Entertainment i Kenny'ego Ortegi, który przewodził dwóm dużym franczyzom Disneya: '’High School Musical'’ i ’’Następcy’’.

kadr z filmu ''Upiór w operze'' (2004)

Upiór w operze w serialowej wersji jest na razie w bardzo wczesnym stadium, jednak jak uważają ludzie zaangażowani w projekt, ma on potencjał i jeśli wszystko dobrze pójdzie ma szansę stać się franczyzą podobną do Następcy.

Oznacza to powrót Ortegi do Disneya po zakończeniu umowy z Netflixem. Będzie on reżyserem i producentem wykonawczym Upiora w operze pod szyldem produkcyjnym The KO Company. Scenariusz pisze Giovanni M. Porta na podstawie historii swojej i Erica Bromberg.

Powieść z 1909 roku, której akcja rozgrywa się w latach 80. XIX wieku, opowiada historię Erika, tajemniczego, oszpeconego geniusza muzycznego, który mieszka pod paryską Operą. Staje się zafascynowany młodą sopranistką Christine i manipuluje wydarzeniami, aby uczynić ją gwiazdą opery. Historia ta była niezliczoną ilość razy adaptowana na potrzeby teatru, filmu i telewizji.

Źrodło: Deadline