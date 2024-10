''Silos'' nie będzie na siłę przedłużany. Graham Yost o końcu serialu 0

Graham Yost, twórca lubianego przez widzów serialu Apple TV+ Silos, informuje o prawdopodobnym zakończeniu produkcji. Ma ona nie być na siłę przedłużana.

kadr z serialu ''Silos''

Chociaż liczba sezonów wciąż jest przedmiotem debaty i nie została oficjalnie podana, Yost mówi, że jego zespół będzie trzymał się materiału źródłowego z trylogii powieści Hugh Howeya. Jak powiedział Yost, nie będzie „przeciągał tego zbyt długo”.

Książki są trylogią. To nie jest ’’Outlander’’. To nie jest długi serial science fiction. To trylogia. Nie będziemy go przedłużać. To nie oznacza, że ​​będą trzy sezony, ale nie będzie ich z pewnością 10 powiedział Yost.

Pierwszy sezon Silosu obejmuje tylko około połowy pierwszej powieści Howeya z serii. W jakim momencie zakończy się drugi, tego dowiemy się 15 listopada, kiedy to nowe epizody zadebiutują w streamingu.

Akcja serialu rozgrywa się w przyszłości, w której to Ziemia stała się toksycznym pustkowiem. Przetrwać zdołała zaledwie garstka ludzi, która to zamieszkuje ogromnych rozmiarów podziemny silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i kłamstw. By przeżyć, muszą ściśle przestrzegać pewnych zasad. Niektórzy jednak się na to nie godzą. Po tym jak Ci mieszkańcy silosu, którzy pragną dowiedzieć się o nim więcej, zaczynają umierać w tajemniczych okolicznościach, inżynier Juliette (w tej roli Rebecca Ferguson) zaczyna odkrywać szokujące tajemnice i prawdę o silosie. Jeśli kłamstwa Cię nie zabiją, to z pewnością zrobi to prawda.

