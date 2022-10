Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Owa przypadkowość jest powiązana przede wszystkim z tajemniczością. Tego jest bardzo dużo w filmie, więc dociekliwi widzowie będą mieć problem nawet z mruganiem. 8

Czego można spodziewać się po tytule Przypadkowy przechodzień? Na pewno skojarzeń może być wiele i każdy może mieć swoje przypuszczenia, co tam się będzie dokładnie działo. Jednak owa przypadkowość jest powiązana przede wszystkim z tajemniczością. Tego jest bardzo dużo w filmie, więc dociekliwi widzowie będą mieć problem nawet z mruganiem, aby nie przeoczyć żadnego istotnego szczegółu.

Przypadkowy przechodzień (2022) - Percelle Ascott, George MacKay (I)

Przypadkowy przechodzień i jego tajemniczość to główne narzędzie twórców całego obrazu. Na czym polega ta nikczemna intryga? Artyści od samego początku do końca bawią się z widzem w kotka i myszkę. Co najważniejsze robią to bardzo umiejętnie. Wszystkie wydarzenia, do jakich dochodzi w filmie, widzowie obserwują z perspektywy postaci. Dlatego w ten sposób dokładany jest również psychologiczny czynnik do produkcji.

W filmie jest bardzo dużo dziwnych decyzji, które po prostu trudno zrozumieć. Nawet wtedy, kiedy szuka się w nich jakiegokolwiek sensu, dochodzi się do jednego jedynego wniosku - bezsens. Dlatego podczas seansu na pewno niejeden widz złapie się za głowę niejeden raz. A szkoda, bo film naprawdę mocno wciąga już od pierwszych scen i co najważniejsze ta tendencja trwa przez cały obraz.

Przypadkowy przechodzień (2022) - Kelly Macdonald

W filmie bardzo mocno można doświadczyć tego, jak pracuje dźwięk. Nawet niekoniecznie jest to mowa o samej ścieżce dźwiękowej, co samej oprawie w różnych momentach. To właśnie one nadają kształtu każdej scenie. Dzięki temu twórcy obronili się przed płaskością całego obrazu. W ten sposób Przypadkowy przechodzień pochłania jeszcze bardziej i trudno jest podczas całego sensu o jakiekolwiek rozproszenie, bo w każdej sekundzie widz jest ciekawy, co stanie się za chwilę.

Na pewno silną stroną filmu jest tajemniczość i nieprzewidywalność. Jednak drugą sprawą jest wiarygodność, która w całym obrazie jest dość słaba. Bardzo często dochodzi także do zaniku logiki. Przez to momentami trudno odnaleźć się w wydarzeniach. To jest wykorzystywane z drugiej strony przez twórców, którzy w ten sposób manipulują i zwodzą. Trudno zrozumieć jakąkolwiek śmierć w filmie, bo do żadnej nie powinno tutaj dojść - kiedy kierowano by się logiką.