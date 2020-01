Ostatnio w sieci krążyły plotki, jakoby Walt Disney wstrzymał na czas nieokreślony realizację serialu, który ma trafić do oferty platformy streamingowej Disney+. Podobno powodem miały być różnego rodzaju różnice artystyczne. Odtwórca głównej roli Ewan McGregor zaprzeczył już tym doniesieniom.

Przesunięto to na przyszły rok, to wszystko. Twórcy czuli, że potrzebują więcej czasu przy pisaniu scenariusza. Zamiast zdjęć w sierpniu tego roku, chcą przesunięcia na styczeń przyszłego. Nie ma w tym żadnego dramatu. Często zdarza się to przy projektach, że są przenoszone. Nadal wszyscy starają się, aby serial zadebiutował na czas.

stwierdził aktor