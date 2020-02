Diego Luna, odtwórca roli Cassiana Andora w nadchodzącym serialu od Disney+, w jednym ze swoich ostatnich wywiadów ujawnił nowe szczegóły dotyczące produkcji.

fot. materiały prasowe

Luna potwierdził, że zdjęcia do filmu rzeczywiście rozpoczną się jeszcze w tym roku. Do roli zostanie on także cyfrowo postarzony. Aktor zdradził także, że czytał trochę scenariusze i jest nimi bardzo podekscytowany.

Robimy to w tym roku. To się dzieje i przygotowuje się na to. Fajnie jest opowiadać historię, której znasz zakończenie. Znasz je, ale nie wiesz jak to się stało. Znów mam przed sobą wyzwanie, które jest ekscytujące. powiedział Luna

Serial opowiadający o rebelianckim szpiegu na platformę Disney + trafić ma w przyszłym roku. Ma to być szpiegowska produkcja, ukazującą historię z czasów, kiedy to Cassian Andor był w Rebelii. Działając jako szpieg wykradł on plany Gwiazdy Śmierci.

Postać Cassiana Andora pojawiła się w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Akcja serialu rozgrywać ma się przed wydarzeniami ukazanymi w tymże widowisku. W obsadzie oprócz Luny pojawi się Alan Tudyk, odgrywający rolę droida K-2SO. Za scenariusz pierwszego odcinka serialu i reżyserię kilku odcinków odpowiadać ma Tony Gilroy, stojący za sukcesem Łotra 1. Showrunnerem projektu został amerykański producent Stephen Schiff.