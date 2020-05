"Tenet" - nowy zwiastun widowiska Nolana o cofaniu czasu 0

Warner Bros. Pictures zaprezentował nowy zwiastun wyczekiwanego widowiska Christophera Nolana – Tenet. Czy szykuje się nam się kolejny hit na miarę Incepcji?

Tradycyjnie już Christopher Nolan nie zdradza zbyt wielu informacji na temat fabuły swojego dzieła. Możemy tylko domyślać się o czym opowie nam ten uznany filmowiec. Na ten moment wiadomo tylko tyle, że Tenet to epicki film akcji wywodzący się ze świata międzynarodowego szpiegostwa.

Nolan napisał scenariusz i wyreżyserował film wykorzystując połączenie technologii IMAX® i 70 mm, aby przedstawić historię na dużym ekranie. Zdjęcia do filmu Tenet powstały w siedmiu krajach.

W międzynarodowej obsadzie znaleźli się John David Washington, a także Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine i Kenneth Branagh.

Tenet jest o tyle ważnym filmem, że to właśnie on otworzy kinowy sezon w czasach pandemii koronawirusa. W ten sposób widzowie mają zostać zachęceni do powrotu przed kinowe ekrany. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to superprodukcja zawita w kinach już w lipcu.

Źrodło: Warner Bros. Pictures