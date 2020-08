Nowe porządki w szkole w Elmore, czyli "Plan lekcji według Richarda" 0

Już niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny, a wraz z nim pojawią się nowe wyzwania i zadania do zrealizowania. Stacja Cartoon Network na tę okazję przygotowała specjalny cykl z najlepszymi odcinkami Niesamowitego świata Gumballa, które dostarczą masy wrażeń i zabawnych perypetii w wykonaniu Gumballa i całej rodziny Wattersonów!

Niesamowity świat Gumballa przedstawia losy kota Gumballa Wattersona oraz jego zwariowanej rodzinki, zamieszkującej malownicze miasteczko Elmore. Bohater wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Darwinem, który jest złotą rybką, zwykle wpadają na szalone pomysły, często pakując się tym samym w kłopoty. Dla tej dwójki każdy dzień to okazja do zrealizowania nowych psikusów i przeżycia niepowtarzalnych przygód.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego Cartoon Network przygotował specjalny cykl! "Plan lekcji według Richarda" to seria odcinków, w której dyrektorem gimnazjum w Elmore zostaje niespodziewanie ojciec Gumballa – Richard. Pan Watterson będzie próbował nakłonić wszystkich uczniów do zmian! Maraton przedstawi najlepsze odcinki z różnych sezonów serialu Niesamowity świat Gumballa! Doktor Nicole, mama Gumballa, postanowi zabrać syna oraz Darwina do Tęczowej fabryki, by zobaczyli, gdzie właściwie pracuje. Mali bohaterowie będą zszokowani faktem, że nie używa tam się komputerów. W innym odcinku widzowie przypomną sobie moment, w którym nastoletni niebieski kot i złota rybka zostali tajnymi agentami…

Premiera cyklu "Plan lekcji według Richarda" odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia na antenie Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 7:25.

