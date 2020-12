Od miesięcy mówiło się o występie Rosario Dawson w serialu The Mandalorian. Wielu mówiło głośno na temat postaci, w którą miała się wcielać jednak Walt Disney nie chciał tego potwierdzić. Po ostatnim odcinku stało się jasne, że hollywoodzka gwiazda będzie portretowała w uniwersum "Gwiezdnych wojen" jedną z najbardziej kultowych postaci ostatnich lat, czyli Ahsokę Tano.

Uwielbiam w Togrutach to, że mają na swoich twarzach te wszystkie znaki, jednak są one inne u każdej kobiety, jaką widzieliśmy. W kreskówce wygląda to niemalże, jak farba, jednak to co Filoni chciał osiągnąć, to fakt, żeby wyglądało to naturalniej.

mówiła Dawson