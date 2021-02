Paul W.S. Anderson, Jovovich i Bautista w adaptacji powieści R.R. Martina 0

Przypomnijmy, że przed Monster Hunter Anderson i Jovovich współpracowali przy sześciu dochodowych filmach Resident Evil opartych na serii gier wideo.

In the Lost Lands podąża za królową, zdesperowaną, by zdobyć dar zmiany kształtu. Żeby to osiągnąć zatrudnia czarodziejkę Grey Alys (Jovovich), kobietę równie przerażającą, jak potężną. Alys i jej przewodnik, włóczęga Boyce (Bautista), muszą przechytrzyć i pokonać demona, w historii która bada naturę dobra i zła, długu i spełnienia, miłości i straty.

Zainspirowany oryginalną historią George’a R.R. Martina, scenariusz In the Lost Lands został napisany przez Paula W.S. Andersona. Będzie on również producentem, a wspomagają go w tym Jeremym Boltem, Jovovich, Bautista i Jonathan Meisner.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się produkcja In the Lost Lands, ponieważ film zostanie po raz pierwszy zakupiony na nadchodzącym wirtualnym Europejskim Rynku Filmowym.

Źrodło: Deadline