W wieku 81 lat zmarł świetny aktor Yaphet Kotto, który znany był przede wszystkim z genialnych kreacji drugoplanowych. Na swoim koncie miał występy w kilku naprawdę głośnych filmach, które oglądane są przez tysiące kinomanów do dzisiaj.

Informacja o śmierci Yapheta Kotto pochodzi od jego żony, Tessie Sinahon. Kobieta poinformowała media o tym smutnym zdarzeniu za pośrednictwem wpisu na Facebooku. Yaphet Kotto zmarł w poniedziałek wieczorem około 22:30 w wieku 81 lat. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Na pierwszy rzut oka pewnie niewielu z nas kojarzyło nazwisko Yapheta Kotto, jednak jeśli spojrzymy w jego filmografię to znajdziemy tam wiele niezwykle znanych tytułów. Do historii przeszły przede wszystkim jego dwie role. Pierwsza to oczywiście sportretowanie przeciwnika Jamesa Bonda w filmie Żyj i pozwól umrzeć, w którym zagrał u boku Rogera Moore'a. Kotto to także legendą kina grozy – był jednym z członków załogi "Nostromo" w pierwszej odsłonie serii "Obcy", gdzie zagrał postać o imieniu Denis Parker (warto dodać, że użyczył głosu tej postaci także w grze wideo "Alien: Isolation" z 2014 roku), a także wystąpił w horrorze Freddy nie żyje: Koniec koszmaru.

Oprócz tego mogliśmy go widzieć w takich klasykach, jak Uciekinier, Zdążyć przed północą czy Oko tygrysa. Ostatnim filmem w jego karierze był występ w komedii Świadek bezbronny z 2008 roku.

Jeśli chodzi o niedoszłe role Kotto, to był on przymierzany do zagrania postaci Lando Calrissiana w Gwiezdnych wojnach: Imperium kontratakuje. Odrzucił jednak tę możliwość z racji tego, że wcześniej pojawił się właśnie we wspomnianym Obcym. Aktor był również brany pod uwagę do roli kapitana Jeana-Luca Picarda w serialu Star Trek: Następne pokolenie – roli dzięki, której zasłynął Patrick Stewart. Po latach Kotto wyraził swoje ubolewanie nad faktem, iż odrzucił tę propozycję mówiąc: kiedy kręcisz filmy, odmawiasz telewizji.

A Wy, którą kreację aktorską Yapheta Kotto wspominacie najmilej?

