Powiększa się obsada filmu ''Killers of the Flower Moon'' Martina Scorsese 0

na zdjęciu Leonardo DiCaprio, film ''Pewnego razu... w Hollywood''

Do obsady dołączyli Tatanka Means (Więzień labiryntu: Próby ognia, serial Syn), Michael Abbott Jr. (Co widać i słychać, Szept i mrok), Pat Healy (Niechciany lokator, serial Jednostka 19) i Scott Shepherd (Most szpiegów, serial Detektyw).

Means wcieli się w Johna Wrena, Abbot Jr. W Franka Smitha, a Healy w Johna Burgersa. Wszyscy trzej to agenci federalni, którzy współpracują z głównym agentem FBI Tomem White’m. Shepherd z kolei sportretuje postać Bryana Burkharta, brata Ernesta, w którego wciela się Leonardo DiCaprio.

W obsadzie filmu oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell i Sturgill Simpson. Autorem scenariusza do produkcji jest Eric Roth.

Killers of the Flower Moon to western, którego fabuła opiera się na powieści non-fiction Davida Granna i skupia się na morderstwach, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w 1920 roku. Zabójstwa rozpoczęły się po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

Źrodło: deadline