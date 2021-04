Rekordowy budżet serialowego "Władcy Pierścieni" 0

Amazon Studios przeznaczyło niesamowicie wysoki budżet na serial Władca Pierścieni, podobno jest to aż 465 milionów dolarów, kwota imponująca, szczególnie że została ona przeznaczona jedynie na pierwszy sezon.

Mając nadzieję konkurować z sukcesem oryginalnej trylogii filmowej Petera Jacksona, Amazon Studios najwyraźniej nie żałuje środków na swój nadchodzący hit. Ta niesamowicie wysoka kwota przewyższa nawet wcześniej podawane szacunki, które mówiły o 500 milionach dolarów, ale to miał być budżet na kilka sezonów, co i tak było już rekordem. Dla porównania, wielka produkcja HBO Gra o tron kosztowała "jedynie" około 100 milionów dolarów na sezon. Na początku było to 6 milionów dolarów zainwestowanych w każdy odcinek sezonu 1, a następnie GoT kosztowała około 15 milionów dolarów za odcinek do ósmego i zarazem ostatniego sezonu.

Mogę wam powiedzieć, że Amazon zamierza wydać około 650 milionów dolarów nowozelandzkich w samym tylko pierwszym sezonie. To fantastyczne, naprawdę to będzie największy serial telewizyjny, jaki kiedykolwiek powstał.

wyjawił Stuart Nash, minister rozwoju gospodarczego i turystyki Nowej Zelandii

Przypomnijmy, że Amazon przejął globalne prawa telewizyjne do Władcy Pierścieni w 2017 roku. W tamtym czasie doniesiono, że planowano opracowanie wielosezonowego serialu składającego się z nowych historii, których akcja toczy się przed historiami o Hobbicie i Władcy Pierścieni. Pełne szczegóły dotyczące fabuły serialu są nadal niejasne, ale wydaje się oczywiste, że Amazon ma bardzo duże nadzieje na sukces serialu. Ogromny budżet z pewnością zwiększy szanse zostania hitem, ale fani nadal będą potrzebować dobrze przygotowanej historii i sympatycznych postaci.

W Nowej Zelandii trwa obecnie produkcja serialu. Pierwszy sezon podobno będzie się składał z 20 odcinków napisanych przez JD Payne’a i Patricka McKay'a. J.A. Bayona (Jurassic World: Upadłe królestwo) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki serialu, a także będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego obok Belén Atienza. Producentami wykonawczymi są także Lindsey Weber, Bruce Richmond, Gene Kelly i Sharon Tal Yguado.

W serialu Władca Pierścieni wystąpią Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, That’sitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan , Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker i Sara Zwangobani.

Amazon nie wyznaczył jeszcze daty premiery serialu. Jeśli nam się poszczęści, seria zadebiutuje przed końcem roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter