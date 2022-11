"Menu" to dzieło starannie przygotowane i genialnie podane - zobaczcie materiał promujący film!

Reżyser Mark Mylod z zespołem przedstawiają starannie przygotowany thriller Menu . Premiera w kinach już jutro, 18 listopada. Z tej okazji prezentujemy Wam nowy materiał specjalny do filmu.

Oto strasznie smaczny film, który pobudza zmysły i wywołuje ciarki na plecach. Na ekranie zabójcza mieszanka tajemnic i sekretów, wyższych sfer i aspiracji, zemsty oraz… gastronomii przyprawionej psychopatią. Kolejne sceny stopniowo zwiększają napięcie aż film osiągnie swoją temperaturę wrzenia. A wszystko okraszone nazwiskami hollywoodzkich gwiazd. Wyśmienite filmowe danie pełne emocji, napięcia i mroku.

Kilka lat temu, podczas wizyty w norweskim Bergen, scenarzysta Will Tracy wybrał się do wytwornej restauracji na pobliskiej prywatnej wyspie: