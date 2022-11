Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Avatar: Istota wody" - postacie na solowych plakatach. Rzućcie okiem na Quaritcha! 0

Wtorek upływa nam na zapoznawaniu się z nowymi materiałami dotyczącymi widowiska Avatar: Istota wody. Po tym jak w sieci zadebiutował nowy zwiastun superprodukcji, przyszła pora także na galerie z plakatami!

fragment plakatu ""Avatar: Istota wody"

W sieci pojawiła się seria plakatów z bohaterami, których zobaczymy na ekranie w trakcie widowiska Avatar: Istota wody. Grafiki, które znajdziecie poniżej zadebiutowały na oficjalnym twitterowym koncie superprodukcji reżyserowanej przez Jamesa Camerona.

Na plakatach możemy zobaczyć Sama Worthingtona w roli Jake’a Sully’ego i Zoe Saldañę jako Neytiri, a także na ich nowe potomstwo. Avatar: Istota wody przedstawi widzom nową rodzinę Jake’a i Neytiri w skład, której wejdzie Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) i Tuktirey (Trinity Bliss), a także ludzkie dziecko Miles Socorro, znanego również jako Spider. Jest on grany przez Jacka Championa. Spider zostaje adoptowany przez Jake’a i Neytiri po urodzeniu w opuszczonej bazie wojskowej na Pandorze. Jest on zbyt młody, aby powrócić na Ziemię, dlatego też Jake postanawia przyjąć dziecko, jako jedno ze swoich.

Jeden z plakatów przedstawia też zmartwychwstałego pułkownika Milesa Quaritcha – w tej roli zobaczymy Stephena Langa.

Avatar: Istota wody, którego akcja rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Walczą o to mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona występują: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

Avatar: Istota wody w kinach od 16 grudnia 2022 roku.

Źrodło: The Walt Disney Studios