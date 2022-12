Fernando Meirelles pracuje nad kontynuacją swojego największego filmowego dzieła ''Miasto Boga'' 0

Fernando Meirelles, reżyser dramatu Miasto Boga z 2002 roku, po latach zdecydował się na kontynuację swojej udanej produkcji. Sequel nie będzie jednak filmem, a serialem powstałym dla HBO Max.

Powstający projekt ma na celu udokumentowanie przemian oraz ukazanie problemów, które do dziś panują w Brazylii. Zobaczymy co się zmieniło, a co pozostało niezmienione przez tak długi okres czasy. Prace na planie serialu rozpocząć mają się w przyszłym roku.

Miasto Boga to doceniona w świecie produkcja, która otrzymała, aż cztery nominacje do Oscarów oraz jedną do Złotych Globów. Produkcja opiera się na faktach i jest kroniką z życia brazylijskiej ulicy, gdzie panują narkotyki, ganki, nędza i przemoc.

Jego akcja rozgrywa się w Cidade de Deus, kompleksie mieszkaniowym, który powstał w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. W latach osiemdziesiątych stał się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc Rio de Janeiro. Jeden z mieszkańców tej okolicy, Buscapé, jest zbyt wrażliwy i lękliwy, żeby zostać przestępcą, ale też zbyt inteligentny, aby łapać się słabo płatnych posadek. Dorasta w brutalnym świecie, gdzie wszystko może się okazać potencjalnym zagrożeniem. Odkrywa jednak, że potrafi spoglądać na rzeczywistość w inny sposób, jak artysta. W końcu zostaje fotografem, co daje mu szansę wyzwolenia.

Źrodło: Cinema Express