Hildur Guðnadóttir ponownie skomponuje muzykę do filmu o Jokerze 0

W ubiegłym miesiącu oficjalnie wystartowały prace na planie zdjęciowym filmu Joker: Folie à Deux, który będzie wyczekiwanym sequelem kasowego hitu z 2019 roku.

Hildur Guðnadóttir, która została nagrodzona Oscarem oraz Złotym Globem za muzykę oryginalną do filmu Joker, ponownie będzie współpracowała z Toddem Phillipsem. Kompozytorka skomponuje ścieżkę muzyczną do sequelu, który nosi tytuł Joker: Folie à Deux.

Hildur Guðnadóttir to już uznana marka w Hollywood. Swoją renomę wyrobiła sobie nie tylko dzięki muzyce do oscarowego Jokera, ale również do takich produkcji, jak Czarnobyl czy Sicario 2: Soldado. W ubiegłym roku pracowała natomiast przy dwóch głośnych tytułach, które mogą się liczyć w sezonie oscarowym – Women Talking oraz TÁR.

Jeśli chodzi o film Joker: Folie à Deux to szczegóły fabuły nie są znane. Spekuluje się jednak, że większość filmu będzie rozgrywała się w Arkham Asylum. Plotki sugerują również, że nie zabraknie elementów musicalowych. Według spekulacji to nie tytułowy Joker, a Harley Quinn będzie w samym centrum wydarzeń. Podobno historia będzie rozgrywała się całkowicie z jej perspektywy i będzie to powodem muzycznych wstawek. Bohaterka widzi swój związek z Arthurem poprzez sekwencje musicalowe. Tytuł filmu "Folie à Deux" sugeruje, że Fleck podzieli te złudzenia.

Joker: Folie à Deux trafi do kin 4 października 2024 roku.

Źrodło: Variety