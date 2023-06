Twórca w jednym z wywiadów stwierdził, że teraz chce skupić się na animacji. Wynika to m.in. z jego nowego, odnoszącego sukcesy filmu animowanego Netflixa, Guillermo Del Toro: Pinokio. Film poklatkowy zdobył Oscara za najlepszy film animowany.

Jest jeszcze kilka filmów aktorskich, które chciałbym zrobić, ale niewiele. Potem chcę robić tylko animacje. To jest plan. Wierzę, że można zrobić dramat fantasy dla dorosłych z animacją poklatkową i poruszyć ludzi emocjonalnie. Myślę, że animacja poklatkowa może być dożylna, może dotrzeć bezpośrednio do twoich emocji w sposób, w jaki nie może tego zrobić żadne inne medium. Trzy hity Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles i Mario miały pozwolone na nieco większą swobodę, ale wciąż są duże walki do stoczenia. Dla mnie animacja jest najczystszą formą sztuki i została porwana przez bandę chuliganów. Musimy to uratować. Myślę, że możemy wrzucić wiele dobrego do świata animacji.

wyjawił Guillermo del Toro