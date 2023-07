Danny DeVito otwarty na powrót do roli Pingwina

Danny DeVito , utalentowany aktor i komik, który w Powrocie Batmana z 1992 roku wcielił się doskonale w postać Pingwina zdradził, iż bardzo chciałby powrócić do tej roli.

W czasach, gdy komiksowe produkcje stają się coraz bardziej wielowymiarowe i złożone, istnieje nawet kilka możliwości powrotu aktora to dawno odgrywanej przez niego postaci. Taki zabieg miał ostatnio miejsce w filmie Flash. Michael Keaton po latach powrócił do roli Bruce’a Wayne’a aka Batmana, w którego również wcielił się w Powrocie Batmana Tima Burtona.

Oto co powiedział Danny DeVito w rozmowie z magazynem SFX zapytany o powrót do swojej kultowej roli:

Zdecydowanie rozważyłbym powrót. '’Powrót Batmana'’ był świetnym filmem. Bycie tym dziwnym człowiekiem, dziwnym ptakiem, całkowicie to czułem. Było to dla mnie niezwykle emocjonalne przeżycie. Czułem, że to życiowa szansa zagrać Oswalda Cobblepota z wizją Tima Burtona. Tim jest dla mnie geniuszem.