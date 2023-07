Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Za duży na bajki 2" – zobaczcie pierwsze zdjęcia z filmu 0

Czas na kolejne przygody Waldiego mocarnego i jego przyjaciół! Zakończyły się zdjęcia do filmu Za duży na bajki 2 w reżyserii Kristoffera Rusa. Wciągającej, pełnej humoru opowieści dla całej rodziny – o sile przyjaźni, stawianiu czoła przeciwnościom i mierzeniu się z prawdą.

Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?

Po projekcjach filmu "Za duży na bajki" publiczność pytała nas: a co z ojcem Waldka? Dużo młodych ludzi dorasta bez jednego rodzica. W pierwszej części skupiliśmy się na problematyce związanej z zagrożeniem odejścia matki, teraz skupiamy się na problemach związanych z nieobecnym ojcem. Ja to widzę jako film nie tylko dla dzieci, a bardziej dla całej rodziny. Osobiście brakuje mi propozycji, które mogę zobaczyć z całą rodziną, szukam filmów mądrych, wzruszających, ale też i takich przy których można się trochę pośmiać. Takie jest życie, pełne trudnych wyborów, zwłaszcza jak się dorasta. Ale trzeba sobie pozwolić na więcej śmiechu… nawet przez łzy.

mówi reżyser filmu Kristoffer Rus

Za duży na bajki 2 to kontynuacja hitu Za duży na bajki z 2022 roku, który był najchętniej oglądanym polskim filmem familijnym w XXI wieku. Na ekranie ponownie zobaczymy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę i Dorotę Kolak. Do obsady dołączyli m.in Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki.

"Za duży na bajki 2" jest niewątpliwie dużo większym przedsięwzięciem produkcyjnym niż pierwsza część, przede wszystkim ze względu na często trudno dostępne miejsca realizacji zdjęć w polskich Tatrach. Film będzie miał większy rozmach i bardziej przygodowy charakter, ale tak jak i w przypadku poprzedniej części nie będzie przy tym pozbawiony silnych emocji i ważnego przekazu.

mówi producent filmu Mikołaj Pokromski

Zdjęcia do filmu powstawały w Warszawie oraz w Zakopanem m.in. w muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie i na Kasprowym Wierchu.

Producentem Za duży na bajki 2 jest Pokromski Studio. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM. Film na ekrany kin trafi w 2024 roku.

Źrodło: NEXT FILM