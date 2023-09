Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paul Walter Hauser z ofertą zagrania głównej roli w nowym filmie Quentina Tarantino 0

Dziennikarz branżowy Daniel Richtman poinformował, że Paul Walter Hauser otrzymał ofertę zagrania głównej roli w The Movie Critic Quentina Tarantino jeszcze przed hollywoodzkim strajkiem.

Rola, którą Paul Walter Hauser miałby zagrać to prawdopodobnie postać krytyka filmowego Jima Sheldona. Sam Quentin Tarantino opisuje ją jako "Travisa Bickle’a, gdyby ten był krytykiem filmowym". Miałaby to być postać samotnika, odizolowanego indywidualisty, który tworzy recenzje filmów pornograficznych. Zdjęcia do filmu, którego akcja rozgrywa się w 1977 roku, miały rozpocząć się jesienią tego roku, ale strajk wstrzymał nieco dynamikę tego projektu.

Na razie nie podano żadnych innych szczegółów dotyczących fabuły, obsady i dodatkowych postaci. Krąży plotka, że ​​w filmie ma wystąpić także Samuel L. Jackson.

Quentin Tarantino i jego ekipa mają już gotowy scenariusz. Niestety z powodu hollywoodzkiego strajku, zdjęcia do The Movie Critic prawdopodobnie wystartują dopiero w połowie 2024 roku.

Źrodło: worldofreel.com