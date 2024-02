Fantastyczna Czwórka MCU z oficjalnym tytułem, obsadą i nową datą premiery 0

Data premiery Fantastic Four długo oczekiwanego filmu Marvel Cinematic Universe została zmieniona, ujawniono także oficjalny tytuł filmu i główną obsadę.

Logo "Fantastic Four"

W komunikacie prasowym Disneya ujawniono nowy tytuł i datę premiery. Oficjalnie potwierdzono, że tytuł filmu pozostaje bez zmian, czyli po prostu Fantastic Four. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że data premiery obrazu Marvel Studios została przesunięta na 25 lipca 2025 r. Wcześniej planowano, że produkcja trafi do kin 2 maja 2025 roku, oznacza to opóźnienie o około dwa i pół miesiąca.

Wreszcie, po wielu spekulacjach, ujawniono obsadę filmu o superbohaterach. Marvel Studios ujawniło na Twitterze, że Pedro Pascal rzeczywiście zagra Reeda Richardsa/Mistera Fantastycznego, a Vanessa Kirby zagra Sue Storm/Niewidzialną Kobietę. Joseph Quinn ze Stranger Things wciela się w rolę Johnny’ego Storma/Ludzka Pochodnia, a Ebon Moss-Bachrach z The Bear wciela się w rolę Bena Grimma/The Thing.

Fantastyczną Czwórkę wyreżyseruje Matt Shakman na podstawie scenariusza Josha Friedmana, który przepisał skrypt pierwotnie napisay przez Jeffa Kaplana i Iana Springera.

Źrodło: coming soon