Piaskun ze Spider-Mana z rolą w trzecim ''Na noże'' 0

Thomas Haden Church, ''Spider-Man 3''

Aktora tego kojarzyć możecie z roli Piaskuna w filmach Spider-Man. Bez drogi do domu i Spider-Man 3. Zagrał także w serialu Twisted Metal, a w tym roku zobaczymy go na kinowym ekranie w westernie Kevina Costnera Horyzont. Rozdział 1.

Oczywiście jak w przypadku pozostałych zaangażowanych do filmu aktorów, rola Hadena Churcha pozostaje tajemnicą. Jedyną powracającą postacią jest detektyw Benoit Blanc portretowany przez Daniela Craiga. Obsadę uzupełniają Josh Brolin, Josh O’Connor, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Mila Kunis, Daryl McCormack i Glenn Close.

Trzecią część ponownie pisze i reżyseruje Rian Johnson. Fabularne szczegóły projektu oczywiście nie są znane. Z pewnością jednak poznamy kolejne tajemnicze morderstwo, które Blancowi przyjdzie rozwiązać.

Produkcja Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ma rozpocząć się już w tym miesiącu. Lokalizacja zdjęć to tereny Wielkiej Brytanii. Film ukaże się w 2025 roku w serwisie Netflix. Dokładna data premiery zostanie dopiero ustalona.

Źrodło: The Wrap