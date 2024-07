Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Andrew Garfield i Florence Pugh w zwiastunie "We Live In Time" 0

We Live in Time to nowy dramat romantyczny z gwiazdami w obsadzie, który właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna. W produkcji sygnowanej logiem A24 zobaczymy Andrew Garfielda i Florence Pugh!

fragment plakatu "We Live In Time"

Almut (Florence Pugh) i Tobias (Andrew Garfield) spotykają się w zaskakującym momencie, który zmienia ich życie. Gdy wyruszają na ścieżkę, na której ograniczenia czasu stanowią wyzwanie, uczą się doceniać każdą chwilę niekonwencjonalnej drogi, jaką obrała ich historia miłosna, w trwającym dekadę, głęboko poruszającym romansie reżysera Johna Crowleya.

Odtwórczyni głównej roli w wywiadzie dla "Entertainent Tonight" tak mówiła o występie w tym filmie: Stworzyliśmy autentyczną historię o prawdziwych ludziach.

John Crowley to filmowiec, który dał światu takie filmy, jak Chłopiec A, Układ czy Brooklyn. Pracował także przy kultowych serialach – Detektyw i Czarne lustro (odcinek zatytułowany "Beyond the Sea" – sezon 6, epizod 3).

Autorem scenariusza do We Live in Time jest Nick Payne, który wcześniej napisał między innymi Ostatni list od kochanka oraz serial Wanderlust.

We Live in Time trafi do kin 11 października, jednak światowa premiera będzie miała miejsce podczas Toronto International Film Festival, który odbędzie się w dniach 5 – 15 sierpnia.

Oto zwiastun oraz plakat nowego filmu Johna Crowleya:

We Live In Time

Źrodło: A24