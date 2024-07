''Georgie & Mandy’s First Marriage'' - nowe osoby w obsadzie spin-offa ''Młodego Sheldona'' 0

Dougie Baldwin, kadr z serialu ''Rodzina w oparach''

Prez i Baldwin mają wcielić się w stałe role Rubena i Connora. Baldwin zastąpi Joe Apollonio, który pierwotnie grał tę postać w oryginalnym serialu w szóstym sezonie.

Ruben Preza to wieloletni pracownik sklepu z oponami McAllister’s, który nie jest zachwycony najnowszym pracownikiem sklepu, zięciem Jima, Georgiem. Connor Baldwina to młodszy brat Mandy, utalentowany dziwak ze zdolnościami muzycznymi, który nadal mieszka z rodzicami. Rozpieszczany przez matkę Audrey i dręczony przez ojca Jima, Connor nie pasuje nawet do własnej rodziny.

Serial poprowadzą Montana Jordan jako Georgie i Emily Osment jako Mandy. Ich tytułowi bohaterowie pobrali się podczas ostatniego sezonu Młodego Sheldona. W spin-offie wystąpią także powracające gwiazdy Młodego Sheldona: Zoe Perry, Annie Potts, Raegan Revord, Will Sasso i Rachel Bay Jones.

Twórcami i producentami wykonawczymi spin-offu są Chuck Lorre, Steven Molaro i Steve Holland.

Spin-off ukaże nam dalszą historię Georgie i Mandy, gdy Ci starają się odnaleźć w nowej sytuacji w Teksasie, radząc sobie jednocześnie z wyzwaniami dorosłości, rodzicielstwa i małżeństwa.

