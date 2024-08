Trwają prace nad filmem biograficznym o Britney Spears 0

W 2023 roku nakładem Gallery Books ukazała się powieść wspomnieniowa Britney Spears "The Woman in Me" (Kobieta, którą jestem). Szybko okazała się ogromnym hitem, sprzedając się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy i stając się bestsellerem nr 1 New York Timesa. Takie wydarzenie zachęciło do rozpoczęcia prac nad filmem biograficznym.

The Woman in Me jest obecnie przekształcana w film fabularny dla Universal Pictures. Na chwilę obecną nie ogłoszono żadnej obsady. Ujawniono jednak, że film biograficzny o Britney Spears wyreżyseruje Jon M. Chu. Twórca ma na swoim koncie takie produkcje jak Step Up 2, G.I. Joe: Odwet, Justin Bieber. Believe oraz najnowszą produkcję Wicked, która wejdzie do kin pod koniec 2024 roku.

Marc Platt, który współpracował z Chu przy Wicked, będzie producentem filmu biograficznego o Britney Spears.

Poniżej opis książki:

Kobieta, którą jestem to odważna i zdumiewająco poruszająca opowieść o wolności, sławie, macierzyństwie, przetrwaniu, wierze i nadziei. W czerwcu 2021 r. cały świat słuchał, jak Britney Spears przemawiała w sądzie. Wpływ podzielenia się swoim głosem był niezaprzeczalny i zmienił bieg jej życia oraz losów niezliczonych innych osób. Kobieta, którą jestem po raz pierwszy ujawnia niesamowitą historię Britney Spears – i siłę tkwiącą w sercu jednej z największych artystek w dziejach muzyki pop. Napisana z niezwykłą szczerością i humorem, przełomowa książka Spears rzuca światło na nieprzemijającą siłę muzyki i miłości oraz na to, jak ważne jest móc wreszcie opowiedzieć swoją historię, na własnych warunkach. Zdobywczyni nagrody Grammy, ikona muzyki pop. Britney Spears jest jedną z najbardziej utytułowanych i cenionych artystek w historii muzyki, z ponad 100 milionami sprzedanych płyt na całym świecie. W 2021 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób magazynu Time. Album „Blackout” został dodany do biblioteki i archiwów Rock & Roll Hall of Fame w 2012 roku. Piosenkarka mieszka w Los Angeles w Kalifornii.

Oficjalna data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: Deadline